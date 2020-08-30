В ФРГ возмущены флагами кайзеровской Германии во время акции COVID-диссидентов

Федеральное правительство возмущено тем, что митингующие против COVID-ограничений развернули черно-бело-красные государственные флаги кайзеровской Германии возле здания Рейхстага в Берлине, где находится зал пленарных заседаний бундестага. Об этом заявил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер. Выдержки из беседы с ним приводит в воскресенье, 30 августа, германское издание Bild am Sonntag.

По словам Зеехофера здание, где проходят парламентские слушания, по сути является «символическим центром нашей свободной демократии». То, что «радикалы и экстремисты» использовали его в своих целях, — невыносимо, считает глава МВД. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в свою очередь назвал произошедшее «нестерпимым нападением на самое сердце нашей демократии», а министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас охарактеризовал в Twitter эту выходку как «позорную».

Министр финансов Германии Олаф Шольц отметил, что Основной закон гарантирует свободу выражения мнений и право на демонстрации. По его мнению, это — ответ на крах Веймарской республики и ужасы национал-социализма. Но нацистских символов, флагов радикального движения «рейхсбюргеры» и кайзеровской Германии не должно быть перед бундестагом, резюмировал Шольц. (DW)