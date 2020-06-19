В ФРГ не исключили санкции против РФ в связи с убийством Хангошвили

Германия сохраняет за собой право на введение против России санкций из-за убийства в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в Берлине пятницу, 19 июня. Она пояснила, что об этой позиции ранее говорил глава МИД Германии Хайко Мас, и «теперь мы должны сначала дождаться, каким будет результат судебного разбирательства».

Говоря о санкциях против РФ в целом, она отметила, что Берлин «ориентируется на конкретные поводы, одним из которых является украинский конфликт». Вторым основанием для возможных санкций канцлер назвала кибератаки на бундестаг, в которых обвиняют российских хакеров. По этому поводу «мы ведем переговоры на уровне стран Европы», продолжила Меркель. (DW)