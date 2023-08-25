В Финляндии арестован один из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич» Ян Петровский. Как сообщает финский телеканал MTV Uutiset, Украина требует экстрадировать его.

Петровского подозревают в совершении террористических преступлений на территории Луганской и Донецкой областей в период с июня 2014 года по август 2015 года, уточнили финские власти. Полиция требует продлить содержание Петровского под стражей для «ускорения процесса экстрадиции и передачи преступника». Задержанный отрицает свою вину.

В российском посольстве в Хельсинки подтвердили РБК, что по обращению украинской стороны в Финляндии задержали россиянина. «Консульский отдел посольства находится в контакте с адвокатом и родственниками задержанного, принимает необходимые меры для оказания консульской помощи», — сообщили там, не назвав его имени.

Командир «Русича» является фигурантом санкционных списков Евросоюза и США. Согласно определению минфина США, Петровский был лидером и командиром неонацистской военизированной группировки, связанной с частной военной компанией «Вагнер» и действовавшей в ее рамках. В решении ЕС указано, что Петровский несет ответственность за действия, угрожающие безопасности, суверенитету и независимости Украины.

По данным Министерства финансов США, Петровский взял на себя руководство ДШРГ в 2022 году. Тогда прежний командир «Русича» Алексей Мильчаков получил ранение под Харьковом. Мильчаков также включен в западные санкционные списки.

Ян Петровский с 2004 года жил в Норвегии, где был активным членом движения радикальных националистов. Он, в частности, принимал участие в антииммигрантских патрулях «Солдаты Одина». По данным норвежской государственной радиокомпании NRK, Петровский воевал в Сирии в составе ультраправой группировки, поддерживавшей режим Башара Асада. В 2011 году Петровский познакомился с националистом Алексеем Мильчаковым и вместе с ним основал «Русич» в составе батальона сил самопровозглашенной ЛНР.

В 2016 году Норвегия выдворила Петровского в Россию, посчитав его угрозой для национальной безопасности. В интервью «Медузе» Петровский называл себя «патриотом своей родины» и «законопослушным гражданином как в Норвегии, так и в России». (moscowtimes.ru)