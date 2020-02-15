В Европе зафиксирован первый случай смерти от коронавируса

Во Франции умер турист из Китая, у которого был выявлен коронавирус COVID-19. Об этом в субботу, 15 февраля, сообщает Reuters  со ссылкой на министра здравоохранения страны Аньез Бузин.

По данным агентства, всего во Франции насчитывается 11 случаев инфицирования. Отмечается, что это первый зафиксированный случай смерти от коронавируса в Европе.

Ранее в субботу в Министерстве науки и техники Китая назвали летучих мышей самым вероятным источником и разносчиком смертельного коронавируса. Начальник управления по научно-техническому развитию ведомства У Юаньбинь предположил, что именно эти животные переносят пневмонию, вызываемую указанным вирусом, если исключить его связь с домашней птицей и скотом.

Согласно последним данным, число жертв коронавируса достигло 1526. Всего COVID-19 заражено более 67 тысяч человек; вылечились от болезни более 8,3 тысячи. Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Помимо Китая случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. Вирус передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой (lenta.ru)

| 2020-02-15T15:03:36+00:00 15 февраля 2020, 15:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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