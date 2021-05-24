«Ни рейсов в или из Беларуси, ни полетов над Беларусью (не должно быть. — Прим. ред.) <…> Также призываем незамедлительно принять четвертый пакет санкций», — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении.

Накануне летевший из Афин в Вильнюс лайнер ирландской авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. На борту находился Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в республике экстремистским. При проверке документов его задержали. Против журналиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.