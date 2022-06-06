В Европейском парламенте внесли предложение вынести на голосование евродепутатов вотум недоверия Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, сообщили европейские СМИ, пишет «Интерфакс».

Инициаторами голосования являются представители либеральной фракции ЕП «Обновляя Европу» — нидерландка Софи ин’т Вельд, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт и заместитель председателя фракции испанец Луис Гарикано.

По их мнению, разрешение Еврокомиссии на предоставление финансирования Польше на €35,4 млрд по плану восстановления, заблокированному Брюсселем в течение года за претензии к Варшаве по соблюдению норм правового государства нарушает принцип обусловленности выделения союзных средств государствам-членам уважением европейских ценностей.