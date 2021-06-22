Европейский Союз надеется, что четвертый пакет санкций по Беларуси, который Совет ЕС утвердил в понедельник, 21 июня, побудит режим Александра Лукашенко начать переговоры с оппозицией. Об этом заявил в беседе с DW постоянный докладчик Европарламента (ЕП) по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс.

«Думаю, что недавний пакет санкций заставит Лукашенко сесть за стол переговоров», — заявил Ауштрявичюс. По его словам, Брюссель «постоянно стремится» к тому, чтобы Минск начал диалог о «мирном переходе к трансформации этого авторитарного режима в нечто более приемлемое для народа». Докладчик ЕП убежден, что решение Совета ЕС станет «очень мощным» и «своевременным сигналом» для Лукашенко. (DW)