Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз приготовился к перебоям поставок газа из России в связи с возможным «вторжением» РФ в Украину, сообщает РИА «Новости».

«Мы за последние недели проработали все сценарии возможного полного или частичного прекращения поставок газа в ЕС со стороны России. Теперь я могу сказать, что мы обезопасили себя на этот зимний сезон», — заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, такая необходимость возникла из-за уверенности в том, что Россия может использовать энергетику как оружие.

«Мы наблюдали, что во времена высокого спроса на газ «Газпром» ограничивал поставки в Европу <…> Это странное поведение для компании, которая в условиях повышенного спроса не стремится увеличить свою прибыль. Такое поведение уже нанесло ущерб авторитету России как надежному поставщику энергоресурсов», — утверждает фон дер Ляйен.

Она считает, что Европа сможет воспользоваться предложениями других поставщиков газа.