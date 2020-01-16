В Эстонии санкции против Sputnik назвали вопросом «обороны Европы»

Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу назвал санкции против Sputnik Эстония вопросом «обороны Европы».

Ранее из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до пяти лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония приняли решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с головной организацией — международным информационным агентством «Россия сегодня». 1 января стало известно, что сайт Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме.

«Эстония проводит санкционную политику Евросоюза, не в отношении Sputnik, а в отношении личных санкций, наложенных на (гендиректора МИА «Россия сегодня») Дмитрия Киселева», — сказал Рейнсалу РИА Новости в кулуарах международного политологического форума «Диалог Райсина».

«Это не имеет ничего общего со свободой СМИ, это все связано с защитой обороны, обороной Европы, свободы», — добавил он.