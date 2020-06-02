В ЕС заявили, что у Трампа нет права менять состав G7

США как действующий председатель G7 не может изменять состав группы за счет приглашения новых стран, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции. Об этом сообщает ТАСС.

Председатель группы может направлять адресные приглашения третьим странам, однако изменение состава G7 на постоянной основе не является прерогативой председательствующей страны, подчеркнул Боррель.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении перенести проведение саммита «Большой семерки» с июня на сентябрь, а также пригласить к участию в нем представителей России, Индии, Южной Кореи и Австралии.