В ЕС предложили ввести общую систему тестирования на COVID-19

Глава Европейского совета Шарль Мишель предложил странам Европейского союза унифицировать систему тестирования на COVID-19, в частности, использовать экспресс-тесты для быстрого выявления и изолирования носителей вируса, сообщает РИА новости.

«Исследователи разрабатывают в настоящее время быстрые тесты, в частности, на основе анализа слюны, которые должны помочь властям быстрее определять инфицированных и быстрее их изолировать», — сказал глава Европейского совета в эфире французской радиостанции RTL.

По его словам, закрытие границ внутри ЕС не поможет справиться со второй волной коронавируса в Европе. «Мы сталкиваемся с мощной второй волной вируса, при том что о самом вирусе по-прежнему далеко не все известно, и остаются загадки», — сказал Мишель.

Он отметил, что многие страны Евросоюза рассматривают такой вариант развития событий как повторный локдаун — новая всеобщая самоизоляция. «Но это будет иметь серьезные экономические, социальные и психологические последствия», — предупредил Мишель.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.