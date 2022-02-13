Сильные подземные толчки ощущались в воскресенье вечером в Ереване.

Землетрясение ощущалось во всех районах Еревана. Подземные толчки ощущались несколько минут. Подробности уточняются.

Сильные толчки ощущались и во втором городе Армении, в Гюмри. Как сообщает «Спутник-Армения» сила землетрясения составило около 5 баллов. В некоторых районах выключился свет. Люди покинули здания и вышли на улицу.

По информации, землетрясение ощущалось также в Ванадзоре. Здесь также жители города покинули дома и здания.