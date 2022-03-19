Около тысячи человек в центре Еревана с армянскими и российскими флагами участвуют в митинге в поддержку военных действий России в Украине. Как сообщает ТАСС, акцию транслируют в режиме реального времени армянские новостные порталы.

«Мы поддерживаем российского солдата, мы едины с нашим стратегическим союзником. Когда мы защищаем Россию, защищаем нашу государственность и священную церковь», — заявил на митинге бывший депутат парламента Айк Бабуханян, один из инициаторов акции.

Участники акции скандируют пророссийские лозунги, поют военные песни времен ВОВ.

Они начали шествие к посольству России, чтобы выразить поддержку сотрудникам дипломатической миссии.