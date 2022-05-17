Противники премьера Армении Никола Пашиняна начинают масштабный митинг в Ереване, передает РИА Новости.

На площади Франции, где находится своеобразный временный штаб митингующих, собрались сотни человек, их число с каждой минутой увеличивается.

На примыкающих к площади улицах дежурят сотни сотрудников полиции. Митингующим они не препятствуют.

Во вторник с утра во многих районах Еревана оппозиция организовала «акции неповиновения». Сотни ее сторонников перекрывали улицы и перекрестки с целью «парализовать город». В результате акций произошли стычки с полицией, которая пыталась заставить протестующих покинуть проезжую часть. На акциях, как сообщили в правоохранительных органах, были задержаны более 400 человек.

С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.