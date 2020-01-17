В Ереване нашли тело экс-главы СНБ Армении

Следователи обнаружили тело бывшего директора Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна с огнестрельным ранением, сообщила пресс-секретарь Следственного комитета республики Наира Арутюнян.

«В одной из квартир на улице Паруйра Севака обнаружено тело Кутояна с огнестрельным ранением. По поручению руководителя СК Айка Григоряна на место происшествия прибудет замглавы СК, начальник управления по расследованию особо важных дел Артур Меликян», — написала Арутюнян на своей странице в Facebook.

По ее словам, на месте работает следственная группа.

Кутоян возглавлял СНБ с 2016 по 2018 годы. (РИА Новости)