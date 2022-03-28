В украинском городе Энергодар, который после военного вторжения российских войск в Украину перешёл под контроль армии РФ, создан «общественный совет самоорганизации города». Его возглавил депутат горсовета, представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которую в Украине называют «пророссийской», Андрей Шевчик.

В воскресенье Шевчик записал видеообращение, в котором сказал, что «совет будет заниматься вопросами ценообразования, координацией коммунальных служб и обеспечением города лекарствами», и что поддержку новому органу якобы оказывают местное казачество и ветераны войны в Афганистане.

В ответ действующий мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что «совет самоорганизации города является нелегитимным и не имеет никакого отношения к юрисдикции Украины». (svoboda.org)