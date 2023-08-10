В Эквадоре убит кандидат в президенты страны Фернандо Вильявисенсио. Как сообщила газета El Universo, Вильявисенсио был убит тремя выстрелами после предвыборного митинга в Кито. По данным источников издания, ранены восемь человек, семь из них госпитализированы.

Издание Expreso пишет, что Вильявисенсио был застрелен, когда сел в автомобиль, выделенный полицией. Он был одним из кандидатов, которых охраняли полицейские. За неделю до этого политик сообщал об угрозах.

Президент Гильермо Лассо заявил, что «возмущен и потрясен убийством» Вильявисенсио. Лассо выразил солидарность и соболезнования жене и дочерям политика и заверил, что преступление не останется безнаказанным. Гильермо Лассо анонсировал заседание кабинета безопасности.

Досрочные президентские и парламентские выборы пройдут в Эквадоре 20 августа. Согласно последним опросам, правоцентрист Вильявисенсио не набирал достаточного количества голосов для победы.

Одного из подозреваемых в убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио ранили при задержании, сообщает ТАСС со ссылкой на генпрокуратуру страны.

Отмечается, что подозреваемого доставили в тяжелом состоянии в отделение прокуратуры в Кито. Однако позже мужчина скончался. Кроме того, в результате нападения на Вильявисенсио ранения получили как минимум девять человек.

Президент Эквадора Гильермо Лассо объявил режим ЧП в стране на два месяца из-за убийства кандидата на пост президента Фернадо Вильявисенсио. (svoboda.org)