В Египте назвали дату парламентских выборов

Парламентские выборы в Египте состоятся в ноябре текущего года, заявил глава комитета по законодательным и конституционным вопросам парламента страны Баха Абу Шакка.
Как сообщает портал Youm7, Абу Шакка заявил на встрече с делегацией из Малави, что срок работы нынешнего созыва парламента по конституции завершается 9 января 2021 года.
«Датой проведения парламентских выборов является ноябрь 2020 года», — цитирует чиновника издание. Также Абу Шакка отметил, что президентские выборы в стране состоятся в марте 2024 года.(РИА Новости)
| 2020-01-19T20:51:11+00:00 20 января 2020, 00:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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