Три сотрудника международной гуманитарной организации «Врачи без границ» (Medecins sans frontieres, MSF) погибли в регионе Тыграй в Эфиопии.

Об этом сообщает сайт организации.

«(Они) ехали вчера днем, когда мы потеряли с ними связь. Этим утром их автомобиль был найден пустым, а в нескольких метрах лежали их тела», — сообщается на сайте.

Погибшие — координатор «Врачей без границ» по чрезвычайным ситуациям Мария Эрнандес, помощник координатора Йоханнес Халефом Реда и водитель Тедрос Гебремариам Гебремайкл.

«Мы самым решительным образом осуждаем это нападение на наших коллег и будем неустанно пытаться понять, что произошло. Мария, Йоханнес и Тедрос были в Тыграе, оказывая помощь людям, и немыслимо, что они заплатили за эту работу своей жизнью», — заявили в организации.