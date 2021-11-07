В прокуратуру Джабраильского района поступила информация о том, что 7 ноября примерно в 16 часов Асланов Ханлар, 1967 года рождения подорвался на мине и получил травмы на освобожденной от оккупации территории района.

Как сообщили в прокуратуре Джабраильского района, в ходе расследования было установлено, что Х.Асланов подорвался на противопехотной мине, когда занимался сельскохозяйственной деятельностью, и получил различные телесные повреждения.

По факту ведется расследование в местной прокуратуре.