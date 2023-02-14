Война России с Украиной стала поворотной точкой в мировой политике, а Москва и Пекин представляют главную мировую угрозу. Об этом говорится в ежегодном докладе к Мюнхенской конференции по безопасности. Она пройдёт с 17 по 19 февраля.

Документ имеет название Re: vision. Ключевая его часть – Мюнхенский индекс безопасности. Составители доклада при подготовке опросили по тысяче жителей из стран «Группы семи», БРИКС (Бразилия, Китай, Индия, ЮАР) и Украины. Респондентов попросили по шкале от нуля до десяти оценить 32 категории рисков, включая энергетический кризис и прямые угрозы со стороны России, КНДР, Китая, США, Ирана и Евросоюза.

Авторы называют выборку исключительной, поскольку вместо России решили включить в нее Украину.

Россию сочли самым большим источником рисков представители шести стран – Украины, Германии, Японии, Франции, Канады и США. В странах БРИКС самой большой опасностью назвали энергетический и продовольственный кризисы. В Китае больше всего опасаются пандемии коронавируса, возможных новых эпидемий и применения ядерного оружия со стороны агрессора.

Исследователи также оценили, какие государства среди респондентов воспринимаются как союзники, а какие как источники угроз. Украина заняла первое место как союзник с индексом +22. Следом за ней идут Польша, Эстония, США и Великобритания. Китай и Россия получили рейтинги -6 и -20 соответственно и заняли последние две строчки в списке из 21 страны.

В отдельном разделе доклада говорится об опросе украинцев. 63% опрошенных граждан Украины хотели бы жить в мире по правилам, которые действуют в Европе, а 22% — по правилам США.

В докладе отмечается, что после нападения России на Украину мир разделился на демократии и автократии. Так, некоторые страны Африки, Латинской Америки и Азии не стали критиковать российскую войну против Украины.

Авторы документа также упоминают Китай. Он, по их мнению, создает свою сферу влияния в Восточной Азии. Как и Россию Китай обвиняют в ревизионизме, но считают его более серьёзным вызовом, нежели Москву. (svoboda.org)