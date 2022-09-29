В дагестанском Дербенте всех местных жителей мужского пола призывают срочно явиться в военный комиссариат, при себе требуют иметь паспорт и военный билет. По улицам города ездит автомобиль МЧС, транслирующий по громкой связи соответствующее обращение, сообщает «Кавказ.Реалии».

«Если есть военный билет, нужно явиться в военкомат. Если [человек] нам нужен — оставим, если нет — отпускаем», — сообщила изданию дежурная в межрайонном комиссариате Дербента.

После объявления мобилизации 21 сентября десятки тысяч, а по некоторым сообщениям, и большее число россиян, выехали за границу. Выезжают главным образом молодые мужчины, которые могут попасть под мобилизацию.