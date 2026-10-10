Согласно данным Центра статистики Global Stats, по итогам сентября 2026 года поисковая система Google сохранила уверенное лидерство на рынке поисковых сервисов Азербайджана.

В сентябре этого года рыночная доля поисковой системы Google в Азербайджане на всех платформах (компьютеры, мобильные устройства и планшеты) составила 97,35% и эта доля не изменилась по сравнению с августом.

Кроме того, данные Global Stats показывают, что Yandex, занявшая второе место, уменьшила свою долю рынка на 0,07 процентного пункта — до 1,82%.

Рыночная доля Bing, занявшей третье место, выросла на 0,1 процентного пункта и достигла 0,67%. На четвертом месте находятся DuckDuckGo, уменьшившая свою долю на 0,04 процентного пункта — до 0,07% и Yahoo!, чья рыночная доля не изменившись составила 0,07%.

Отметим, что, согласно данным Global Stats, по итогам сентября 2026 года Google также сохранила лидерство на мировом рынке поисковых сервисов. Второе место заняла Bing, третье — Yahoo. В пятерку лидеров также вошли Yandex и DuckDuckGo!.

7 октября 2026 года Google представила Android on-device AI Seal (AISeal) — архитектуру, предназначенную для повышения безопасности персонализированных ИИ-функций, работающих непосредственно на устройствах Android.

AISeal использует возможности Android Virtualization Framework (AVF) и защищенной виртуализации pKVM (protected Kernel-based Virtual Machine). По данным Google, такая архитектура позволяет изолировать чувствительные данные и процессы, связанные с ИИ, от основной операционной системы устройства.