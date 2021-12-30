В кинотеатре премиум класса «CinemaPlus» в ТЦ «Dəniz Mall» прошла презентация азербайджанской новогодней ком едии «Qış nağılı» (Зимняя сказка) от студии Cinemazadeh, сообщает #.

В мероприятии приняли участие актёры, творческий состав фильма, гости и журналисты.

Профессиональная музыкальная группа «Merry Band»в образе Санта Клауса придала вечеру особую атмосферу.

Фильм показывает несколько историй, произошедших в одном отеле накануне Нового года. Персонажи картины сгруппированы по сюжетам, и у каждой истории есть свои главные герои. Актерский состав «Qış nağılı» следующий:

Мурад Дадашов, Абдул Махмуд, ЭльмаддинДжафаров, Эль джан Расулов, Оксана Расулова, Алихан Раджабов, Талех Юзбеков, Самира Эфенди, Кямаля Пириева, Ислам Мехралиев, Меджид Гусейнов, Саида Гулиева, Санубер Искендерли, Октай Алиев, Агиль М. Гулиев, Диляра Кязимова, ГюнельМамедов а, Джейхун Зейналов, Нофель Шахмароглу, Р овшан Мамедли, Самир Алескеров, Зульфия Гурбанова, Эркин Эргин, Эльвин Ибра, ВюсалГаджигадир, Шалала Шахваладгызы, Ася Абдуллаева, Земфира Садыгова, Дениз Ахундзаде, Илькин Гасани и Турал Асадов.

В фильме также снялись турецкие звезды Халил Сезаи и актриса Муге Боз.

Генеральный продюсер фильма, автор идеи и режиссер-постановщик Джафар Ахундзаде.

Сценарий написали Вугар Гусейнов, Талыб Ахмедов и Джафар Ахундзаде. Второй режиссер – ВюсалГаджигадир и Вюсал Ахме дзаде, оператор-постановщик Рауф Гурбаналиев и Орхан Мамедов.Исполнительные продюсеры Эмиль Давудзаде, Исмаил Багиров и Алисаттар Гулиев. Художник-постановщик — Заур Абдуллаев, композитор — Рухин Мамедов (Rino Rhodes), музыкальный редактор — Айнур Ахундзаде, художником по костюмам – Мехрибан Эфенди, художник по гриму – АйтенГусейнзаде, Пост-продак шн — Руфат Керимзаде, режиссёры монтажа Руфат Керимзаде и Вуга рИсламзаде, звукорежиссёры Азад Велиев и Орхан Агаларов.

В фильме главные саундтреки исполнили такие звёзды, как Народные артисты Бриллиант Дадашева и Тунзаля А гаева, исполнители Эльнур Гусейнов, Диляра Кязимова, Эльвин Новрузов (L’veen) и Самира Эфенди.