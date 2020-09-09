В чужой квартире без оплаты коммунальных услуг?

8 сентября 2020 года Кабинет министров внес изменения в свое решение «Об утверждении формы договора аренды жилых помещений специального назначения».

Согласно этим изменениям специальный уполномоченный государственный или муниципальный орган получит право требовать своевременной оплаты коммунальных услуг от вынужденных переселенцев, временно проживающих на жилых площадях специального назначения на основе соответствующих государственных программ или выполнения мероприятий и проектов помощи.

До сих пор уполномоченный государственный или муниципальный орган-арендодатель не имел права требовать от временно поселившихся вынужденных переселенцев своевременной оплаты коммунальных услуг и платы за жилплощадь .

Отметим, что вынужденные переселенцы, временно проживают не только на жилых площадях специального назначения на основе соответствующих государственных программ, но и в квартирах, которые были захвачены ими в начале 90-х годов и являются чужой собственностью.

Попытки законных владельцев добиться восстановления своих прав собственности судебным путем, как правило, ни к чему не приводят.

# решило выяснить, кто оплачивает коммунальные расходы вынужденных переселенцев, захвативших чужие квартиры.

Для получения ответа мы обратились в пресс- службу Кабинета министров.

Как заявил # сотрудник пресс- службы Идрис Ахундзаде, ему об этом неизвестно. Он посоветовал нам обратиться со своими вопросами в Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Как сообщил глава пресс- службы Государственного комитета по вынужденным переселенцам Ибрагим Мирзоев, вынужденные переселенцы, проживающие в отдельных квартирах, получают компенсацию в шестьдесят манатов. «Из этих денег они оплачивают коммунальные услуги», — сказал пресс – секретарь.

Мнения депутатов Милли Меджлиса, к которым мы обратились за комментарием, разделились.

Депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов считает неправильным, то, что государство оплачивает расходы тех, кто незаконно захватил чужую собственность.

«Льготы, которыми пользуются вынужденные переселенцы, предоставлены им законом. И они будут пользоваться этими льготами независимо от того, где они проживают», — заявил депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.