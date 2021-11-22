Ультраконсервативный политик Хосе Антонио Каст и бывший лидер студенческих протестов Габриэль Борик вышли во второй тур президентских выборов в Чили. Кандидаты от более умеренных правых и левых, а также центристских сил отстали от них более чем на 10 процентных пунктов.

В ходе прошедшего в воскресенье голосования Каста поддержали 27,94% избирателей, Борика — 25,75%. К настоящему моменту обработано порядка 97% бюллетеней. Второй тур выборов пройдет 19 декабря. С победой в первом туре обоих кандидатов поздравил действующий глава государства Себастьян Пиньера.

Выход Каста и Борика во второй тур предсказывали все опросы, но без сюрприза голосование не обошлось. На третьем месте с 13% голосов оказался Франко Париси из правоцентристской Народной партии. Политик больше года живет в США и всю свою предвыборную кампанию проводил онлайн. Он не приехал в Чили даже в день голосования.

По словам политика, он не смог прилететь из-за заражения коронавирусом. Однако, у Париси есть и другая возможная причина избегать поездки на родину. Из-за долгов по алиментам в его отношении действует судебный запрет на выезд из Чили. (ТАСС)