В Черное море направляется американский эсминец

В Черное море направляется американский эсминец «Рузвельт» (USS Roosevelt (DDG 80)) с управляемым ракетным оружием. Об этом 15 сентября сообщили на сайте Шестого флота ВМС США, передает Газета.Ру.

Как отмечается, эсминец будет задействован в проведении операций по обеспечению безопасности на море.

«Эсминец «Рузвельт» с управляемым ракетным оружием начал переход в северном направлении в Черное море 15 сентября для проведения операций по обеспечению безопасности на море совместно с союзниками по НАТО и партнерами в регионе», – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что американские корабли заходят в Черное море в шестой раз с начала 2020 года.

Как сообщалось ранее, в июле в Черное море заходил ракетный эсминец USS Porter (DDG78) ВМС США. Он принимал участие в международных учениях Sea Breeze-2020.

В мае сообщалось, что силы Северного флота России начали отслеживать действия трех эсминцев США и одного фрегата Великобритании после того, как они зашли в акваторию Баренцева моря.

На сайте Шестого флота США также особо отмечается, что ракетный эсминец типа Arleigh Burke USS Roosevelt (DDG 80) «Рузвельт», дислоцированный в Роте, Испания, совершает первое патрулирование в районе операций 6-го флота США в поддержку региональных союзников и партнеров, а также интересы национальной безопасности США в Европе и Африке.