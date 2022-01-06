Национальное правительство продлило еще на два года сроки действия специфических импортных пошлин на целый ряд продовольственных товаров.

Несмотря на то, что пошлины призванные защитить местный рынок от ввоза производимой в стране продукции, продлеваются второй раз с декабря 2019 года, правительство никак не комментирует уровень их эффективности. Между тем по многим позициям, охваченным упомянутым государственным сбором, наблюдается даже прирост импорта.

Так, согласно указу премьер-министра, срок действия таможенных пошлин на ввозимые в страну потребительские продукты продлевается. Перечень включает лесные орехи, виноград, яблоки, груши, репчатый лук, лук-шалот, огурцы и корнишоны. Действующие таможенные пошлины на их импорт в страну будут продлены до конца 2023 года. Таким образом, за импорт 1 кг лесных орехов будет взиматься пошлина в размере $1,5, 1 кг винограда — $0,4, за 1 кг яблок — $0,3, 1 кг груши — $0,3, 1 кг репчатого лука — $0,6, 1 кг огурцов — $0,8, 1 кг корнишонов — $0,8. Теперь уже после 2023 года на 1 кг этих продуктов будет применяться импортная таможенная пошлина в размере 15%.

Действительно, стоит ли открывать дорогу импорту там, где местные предприниматели полностью покрывают спрос потребителя? Многие годы дешевая заморская продукция составляла конкуренцию местному фермеру и производителю, вытесняя с рынков и мешая развитию хрупкой сферы. Как правило, конкурентное противостояние продукции местного фермера с заморскими аналогами предполагало изначальный победный исход для импорта, принимая во внимание более низкие цены.

Скупщики продукции на рынках, подсевшие на иглу дешевой заморской продукции, вытесняли азербайджанского фермера, сказал эксперт по агропрому Вахид Магеррамов: «В данном случае поставщики выигрывали не только по причине изначально бросовых цен, но за счет регулярности поставок, чем не могли похвастаться наши земледельцы. Проще говоря, неограниченные потоки иностранной продукции приводили к неравной битве наших фермеров с аграрными гигантами зарубежных стран. В итоге, несмотря на высокое качество продукции нашего производства, бюджетные зарубежные продукты побеждали в неравной битве за потребителя.

В русле подобных шагов можно также заметить десятки указов и распоряжений последних лет, направленных в поддержку предпринимательства. Поскольку именно содействие мягкому деловому климату в сочетании с привлекательной инвестиционной было заявлено является сутью экономических преобразований. Рассуждать на эту тему можно бесконечно, однако статистика импорта товаров, охваченных специфическими пошлинами, почему-то не только падала, но проявила заметный рост. Так, примерно в четыре раза увеличился импорт томатов (845,5 тонны). Импорт лука (12 41 тонны) за 10 месяцев минувшего года вырос двукратно, ввоз огурцов увеличился в 2,3 раза, а фундука в 3 раза и т.д.

Словом, при таком раскладе сложно понять, а в чем эффективность предпринятых мер? А главное, какой резон импортерам ввозить продукцию, облагаемую такими высокими пошлинами?

В продолжение этой темы, согласно постановлению правительства, еще на два года продлены льготы по импортным таможенным пошлинам, применяемым к импортируемому в страну куриному мясу. При этом по данным Государственного таможенного комитета, за 10 месяцев прошлого года импорт курятины увеличился на 7,9%. За отчетное время на 30,2% увеличился импорт инкубационных яиц. С 100 тыс. до 7,9 млн. штук увеличился ввоз товарного яйца. При этом импорт, как инкубационного, так и товарного яйца облагается пошлиной в размере 100 долларов США за 1 000 штук. Странная ситуация, не правда ли?

Ранее для недопущения повышения цен на внутреннем рынке было принято решение о продлении срока действия налоговых льгот на импорт сливочного масла, других молочных масел и молочной пасты. Соответствующее постановление подписал 17 декабря премьер-министр АР Али Асадов. Так, ставка таможенной пошлины на импорт сливочного масла в страну была снижена до 5% с 15%. По мнению аналитиков, старые льготы вряд ли повлияют на новые ценовые реалии. Добиться удешевления этого продукта только лишь продлив сроки действующей 5-процентной пошлины невозможно – для этого следует вводить новые льготы, заметил в этой связи экономист-аналитик Натиг Джафарли: «Низкая пошлина росту цен не помеха – мы наблюдаем это по росту цен на протяжении всего этого года. Масло дорожает и продлением старых льгот сдержать подорожание не получится, хотя сама по себе льгота для импортеров полезное решение», — пояснил он.