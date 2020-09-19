В бундестаге предложили создать содружество от Владивостока до Лиссабона

Член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт («Альтернатива для Германии») предложил создать новое добровольное содружество суверенных государств от Владивостока до Лиссабона.

«Долгосрочный мир между Германией и Россией, между Европой и Россией — это единственный шанс для всех нас выстроить безопасное пространство на европейской территории, чтобы обеспечить счастливое будущее нашим детям и внукам. Другого варианта нет. Нам надо выстроить свободное торговое пространство от Лиссабона до Владивостока и создать добровольное содружество суверенных государств, чтобы мы могли развиваться, жить и процветать», — сказал депутат РИА Новости.

При этом он назвал недопустимой политику ухудшения дружеских отношений между Москвой и Берлином.

Гердт также оценил риски отказа от строительства газопровода «Северный поток — 2». По его мнению, это не только приведет к многомиллиардным штрафам, но и ставит под вопрос энергетическую безопасность Германии.