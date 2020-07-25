В Британии число случаев коронавируса выросло на 767

Число выявленных заболевших COVID-19 в Великобритании за сутки увеличилось на 767, до 298 681.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в сообщении минздрава страны.

Накануне прирост числа заболевших коронавирусом за сутки составлял 768.

Британские власти 17 июля приостановили публикацию ежедневной статистики о количестве смертей от коронавируса, после того как правительство дало указание пересмотреть методы подсчета данных в связи с опасениями, что цифры могли быть преувеличены. По данным на 16 июля, в стране было зарегистрировано более 45 тысяч смертей от COVID-19.