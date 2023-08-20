Семь человек погибли, еще 36 пострадали в результате ДТП с автобусом, перевозившим болельщиков бразильского футбольного клуба «Коринтианс».

Как передает ТАСС, инцидент произошел в ночь на воскресенье, сообщает газета Folha de S. Paulo.

По информации издания, ДТП произошло около 02:50 на горном участке дороги в районе города Брумадиньо, когда болельщики сан-паульского клуба возвращались с выездного матча их команды против «Крузейро» из Белу-Оризонти. По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза, в результате чего он не вписался в поворот и перевернулся после удара о склон у дороги.

В связи с трагедией свои соболезнования выразили администрация ФК «Коринтианс» и президент страны Луис Инасиу Лула да Силва, который является поклонником сан-паульской команды.