Заявление о том, что решение о допуске польских врачей к осужденному Михаилу Саакашвили якобы было принято в результате встречи послов стран-членов ЕС с министром юстиции, лишено каких-либо оснований, — об этом говорится в заявлении Минюста Грузии.

Как отмечается в заявлении, еще 29 ноября министр юстиции предложил заключенному Саакашвили привезти любого врача из любой зарубежной клиники.

«На чрезвычайном брифинге, проведенном по этому вопросу, министр юстиции заявил: «Исходя из той высокой ответственности, которую несет государство за жизнь и здоровье каждого человека, мы и сейчас выражаем готовность и предлагаем осужденному Михаилу Саакашвили привезти любого врача из любой иностранной клиники, который подключится к его лечению», — говорится в заявлении.

По заявлению адвоката Шалвы Хачапуридзе, в ближайшие дни в Грузию прибудут польские врачи, чтобы оценить состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. (apsny.ge)