«Несколько месяцев назад во время клинических исследований вакцины TURKOVAC мы осуществляли деятельность для совместных научных исследований с Азербайджаном, Пакистаном и Кыргызстаном».

Об этом в интервью агентству Anadolu сказал глава Турецкого управления по делам здравоохранения (TUSEB) профессор Эрхан Акдоган.

Он отметил, что в связи с этим некоторое время назад в Азербайджане завершились подготовительные работы: «В рамках совместной платформы научных исследований мы планируем в ближайшее время доставить в Азербайджан вакцины Turkovac. Это делается не в рамках вакцинации, а для того, чтобы внести вклад в текущую научную работу».