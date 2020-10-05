В Бишкеке тысячи людей протестуют против результатов выборов в парламент

В центре Бишкека в понедельник, 5 октября, прошел митинг против предварительных результатов выборов в парламент Кыргызстана, состоявшихся накануне. На демонстрацию вышли около тысячи представителей партий «Республика», «Ата-Мекен» («Отечество»), «Бир Бол» и «Замандаш», передает информагентство «Интерфакс» слова представителя оппозиционной партии «Республика» Алтынай Омурбековой.

На центральную площадь Бишкека также вышли с протестом сторонники Социал-демократической партии Кыргызстана и партии «Мекенчил». По оценке ряда СМИ, общее число участников составило около трех тысяч. На своей странице в Facebook Омурбекова опубликовала видео с митинга и назвала минувшие выборы в парламент «самыми грязными».