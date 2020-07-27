В Берлине заявили, что США игнорируют союзников, пытаясь остановить «Северный поток — 2»

США, оказывая давление на проект «Северный поток — 2», игнорируют интересы союзников в Европе. Такое мнение высказал председатель комитета Бундестага (парламента ФРГ) по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст.

«Спор вокруг «Северного потока — 2″ показывает, что представители американской политики пытаются политическими средствами продвигать свои интересы без оглядки на союзников», — сказал депутат от Левой партии.

Политик не уверен, что ФРГ удастся разрешить споры с Вашингтоном во время председательства в Совете ЕС, которое началось 1 июля. «Временной отрезок слишком короткий», — отметил он.

17 июня комитет по экономике призвал правительство ФРГ продумать ответ на санкции США против «Северного потока — 2». Отвечая на вопрос о том, есть ли какой-нибудь прогресс в этом деле, Эрнст сказал: «Прогресс есть в том смысле, что благодаря нашей активности Еврокомиссия очнулась и думает об ответных мерах».

В середине июля Эрнст направил письмо спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси с призывом отказаться от мер против проекта строительства трубопровода. Ответа, по его словам, он до сих пор не получил.(ТАСС)