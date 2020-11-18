В Берлине тысячи человек протестуют против карантинных мер перед Бранденбургскими воротами

Тысячи человек вышли в среду на несколько демонстраций в центре Берлина в знак протеста против коронавирусных ограничений. Как передает ТАСС, самый многочисленный митинг проходит возле символа столицы Германии — Бранденбургских ворот.

Въезды в правительственный квартал закрыты для автомобилей. Оцеплены отрезок центральной улицы Унтер-ден-Линден, площадь Паризер-плац, лужайка перед Бундестагом. На каждом перекрестке стоят полицейские автомобили, на улицах дежурят 2,2 тыс. полицейских, в небе барражирует вертолет.

Сейчас демонстрантами заполнена почти вся площадь перед Бранденбургскими воротами со стороны Улицы 17 июня. Число участников пока не называлось, но, по оценке корреспондента ТАСС, их точно больше согласованных 4 тыс. Люди продолжают подходить, сотни расположились в прилегающей лесопарковой зоне. Очень многие не соблюдают дистанцию в 1,5 м и не носят маски.

Пока обстановка спокойная, агрессивно настроенных митингующих не заметно. Участники акции носят различную атрибутику, так или иначе указывающую на их скептицизм относительно коронавируса. Неотъемлемый элемент протеста — копии Основного закона Германии. Один из ключевых аргументов участников акции — правительство нарушает их свободы, гарантированные конституцией.