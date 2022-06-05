В Берлине прошло торжественное мероприятие в честь сразу трех событий: открытия Культурного Дома Азербайджана в Германии, государственного дня независимости Азербайджанской Республики отмечаемого 28 мая, а также 30-летия азербайджано-германских отношений.

Дом Культуры Азербайджана, долгожданный особенно для наших соотечественниками в Германии, открытие которого было отложено из-за пандемических ограничений, теперь открыт и функционирует на одной из центральных улиц Берлина, в районе посольств и дипломатических миссий.

На фасаде построенного специально для Центра здания размещен герб Азербайджана. Каждого из гостей приветствовал лично посол Азербайджана Рамин Гасанов со своей супругой Нурланой Гасановой.

Публика состояла из депутатов Бундестага, ученых, государственных деятелей, азербайджанских студентов, обучающихся в Германии, и, конечно же, представителей азербайджанской диаспоры в Германии.

В начале вечера были сыграны гимны Азербайджана и ФРГ, после чего посол Рамин Гасанов, рассказал публике об истории Азербайджанской Демократической Республики – первого демократического государства в мусульманском мире.

Публике была даны историческая справка о роли общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии страны после восстановления независимости, а также рассказано как в результате мудрой и стратегической политики Президента Ильхама Алиева была восстановлена территориальная целостность нашей страны после 30-летней армянской оккупации.

Далее, посол рассказал о роли и предстоящей деятельности Центра азербайджанской культуры в Германии в продвижении нашей культуры и развитии культурных связей между нашими странами. Была также выражена благодарность всем способствующим открытию Центра, в том числе архитекторам здания Нариману Имамалиеву и Клаусу Нойману. Примечательно, что открытие и начало деятельности Центра культуры приходится на «Год города Шуша», в связи с чем планируются специальные мероприятия.

Далее, уполномоченный МИД Германии по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Маттиас Люттенберг выступил с поздравительной речью от имени правительства ФРГ по случаю Дня независимости Азербайджана, а также рассказал о прогрессе в азербайджано-германском политическом и экономическом сотрудничестве.

После официальной части, гостей ждал концерт из композиций азербайджанских и немецких композиторов в исполнении 16 музыкантов. Главным дирижером камерного оркестра, составленного специально для данного мероприятия был народный артист Азербайджана Ялчин Адыгезалов, представляющий третье поколение известной музыкальной шушинской семьи. Гости смогли насладиться композициями произведений Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Фикрета Амирова, Асафа Зейналлы, Васифа Адигезалова, Мамеда Гулиева, Анара Брамо и Йоханнеса Брахмса. Солистами концерта выступили Анар Ибрагимов (скрипка), Орхан Джалилов (тенор), Сахиб Пашазаде (тар), а концертмейстером стала скрипач и солист Фарида Расулова, обучающаяся в немецком городе Карслрухе.

Внучка известного азербайджанского композитора и дирижера Сеида Рустамова только неделю назад продемонстрировала свой талант и профессионализм на другом мероприятии в честь дня нашей независимости в культурном доме «Хары-Бюльбюль» и уже успела полюбиться берлинской публике. Композицию Анара Ибрагимова «Шуша», оркестр сыграл дважды, закончив ею концерт, что было весьма символично для Культурного Центра Азербайджана, ведь Шуша – культурная столица Азербайджана.

После завершения концертной программы, состоялся праздничный банкет, на котором гостей угощали блюдами континентальной и, конечно же, азербайджанской кухни. В каждом уголочке банкетного зала, можно было услышать хвалу нашим кутабам, пахлаве и музыке. Обаятельный солист Орхан Джалилов еще раз спел публике в неформальной обстановке, после чего гости танцевали и даже исполнили танец Яллы. Наши соотечественники из Берлина говорили, что так много родных и знакомых лиц вместе, они не видели уже много лет.

Фариз Гасымлы, Специально для Зеркало (Берлин)