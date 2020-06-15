В Берлине сожалеют о плане США расширить санкции против «Северного потока — 2»

Правительство Германии выражает обеспокоенность в связи с планами администрации США расширить санкции в отношении строительства газопровода «Северный поток — 2». В Берлине «с сожалением ознакомились» с инициативой сенаторов США, сообщило в воскресенье, 14 июня, агентство dpa со ссылкой на источник в МИД ФРГ.

«Новые санкции будут означать серьезное посягательство на европейскую энергетическую безопасность и суверенитет ЕС», — заявил представитель ведомства. Он подчеркнул, что правительство Германии не признает санкции с экстерриториальным воздействием.

Ранее немецкая газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сообщила о критическом отношении в Берлине к намерению США ввести новые санкции против «Северного потока — 2», направленные на то, чтобы предотвратить его достройку.