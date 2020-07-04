В Берлине переименуют станцию метро из-за «расистского» названия

Берлинская транспортная компания BVG планирует переименовать станцию метро «Моренштрассе» (Mohrenstraße) в станцию «Глинкаштрассе (Glinkastraße — «улица Глинки»), так как название вызывало споры из-за расистского подтекста. Об этом сообщается на сайте компании, передает РБК.

Слово «Mohren» — устаревшее обозначение для темнокожих людей. Название улицы дает отсылку к тем временам, когда в этом районе размещали рабов, привезенных из Африки, пишет газета Der Tagesspiegel.

BVG «из понимания и уважения к противоречивым спорам вокруг названия улицы» решила переименовать станцию метрополитена, говорится в заявлении. Теперь станция получит название в честь соседней улицы Глинки, названной в честь русского композитора Михаила Глинки (1804-1857).