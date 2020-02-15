В Беларуси произошел разлив нефти из нефтепровода «Дружба»

На одном из участков магистрального нефтепровода (МН) «Дружба» произошел разлив 15 л нефти. Об этом сообщает Belnaviny со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси в субботу, 15 февраля.

Разлив нефти произошел на аварийном участке МН «Мозырь–Брест» ОАО «Гомельтранснефть Дружба» возле деревни Большие Зимовичи Мозырьского района Гомельской области. Площадь разлива составила около 0,5 кв. м.

14 февраля на сайте компании появилось сообщение, что на данном участке МН был обнаружена трещина.

«В 12:30 на 18-м км магистрального нефтепровода «Мозырь–Брест» DN 800 обнаружена трещина. Данный участок выведен из эксплуатации, в настоящее время на месте ведутся ремонтные работы», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в 13:00 перекачка нефти в направлении Польши была восстановлена.

В июне прошлого года сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе в процессе эксплуатации трубопровода произошел разлив около 5,8 т нефтепродукта (iz.ru)