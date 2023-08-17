США вместе с европейскими союзниками работают над тем, чтобы обучение украинских пилотов на истребителях F-16 начались как можно скорее.

Об этом на брифинге сказал координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, пишет «Европейская правда». Впрочем, чиновник добавил, что не имеет новой информации по поводу учений украинских пилотов.

«После Вильнюса (саммита НАТО) и саммита G7 президент Джо Байден взял на себя твердое обязательство, что мы поддерживаем… поставки F-16 в Украину. А начинать надо с учебы… Мы активно работаем с нашими европейскими союзниками и друзьями над тем, чтобы как можно быстрее начать эту подготовку», – отметил Кирби. (unian.net)