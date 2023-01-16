Около 50 млрд евро российских средств были блокированы в Бельгии в 2022 году в рамках антироссийских санкций, пишет газета Echo.

Издание отмечает, что власти королевства проводят около 30 таможенных проверок по фактам подозрительных экспортных и импортных контейнерных поставок через порты страны, при которых могло быть допущено нарушение торговых санкционных норм ЕС.

В частности, речь идет о запчастях, электронных компонентах, продукции стальной и химической промышленности, которая может использоваться на военном производстве, люксовых товарах, медицинском оборудовании и продукции аграрного сектора.

Кроме того, таможенные власти расследуют ряд случаев поставок стали, золота и нефтепродуктов из России.

Газета сообщает, что в прошлом году в Бельгии были блокированы для проведения тщательной проверки 27 тыс. контейнеров, направлявшихся в Россию. До 500 контейнеров остаются заблокированы.

Кроме России, таможенные власти страны уделяют особое внимание поставкам в Армению, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, которые, по информации издания, наиболее часто используются для обхода антироссийских санкций.