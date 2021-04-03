В Беларуси обновили список стран, по прибытии из которых нужна самоизоляция

Беларусь актуализировала перечень стран, по прибытии из которых нужно соблюдать самоизоляцию из-за мер по борьбе с распространением COVID-19. Как передает РИА «Новости», об этом сообщила сегодня пресс-служба минздрава республики.

«С учетом эпидемиологических рисков, формирующихся в других странах, в том числе уровня и динамики заболеваемости, а также принимаемых в стране ответных мер, актуализирован перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19», — говорится в сообщении на сайте министерства.

Отмечается, что из перечня с 5 апреля исключаются три страны — Израиль, Португалия и Доминиканская Республика.

«После возвращения из этих стран не нужно соблюдать 10-дневный карантин», — пояснили в пресс-службе.

Вместе с тем, по ее данным, в перечень включена Норвегия, ранее исключенная из него, с 5 апреля после посещения этой страны придется соблюдать карантин.