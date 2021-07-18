Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в административном округе Верхняя Бавария из-за наводнения и оползней, которые вызваны сильными дождями.

Об этом сообщает общественная телерадиокомпания земли Бавария br.de.

«Наблюдается много оползней, пожарная команда перегружена, сказал представитель единого единого центра управления в Траунштайне», — сообщает издание.

Больше всего пострадали Берхтесгаден и Бишофсвизен, расположенные в юго-восточной части Баварии. Некоторые дома уже удалось очистить от последствий оползней, население призывают покинуть подвалы и стараться избегать улиц.

Помимо этого, наводнение также пришло в Саксонскую Швейцарию на границе Германии и Чехии. Железнодорожное сообщение прервано, а отдельные населенные пункты оказались отрезаны. Как сообщили немецкие власти, ситуация «напряженная, но управляемая».

В Западной Европе произошло крупнейшее за последние 20 лет наводнение. Кроме Германии, пострадали также Бельгия и Нидерланды. Сильные дожди продолжаются в Швейцарии, во Франции и Великобритании.

По последним данным, в результате разрушительных наводнений в Германии погиб в общей сложности 141 человек.