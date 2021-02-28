В Барселоне в ходе акции в поддержку осужденного рэпера задержали 13 человек

По меньшей мере 13 человек были задержаны в субботу в Барселоне в ходе беспорядков после митинга в поддержку испанского рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма и оскорбление короны. Об этом сообщила в воскресенье в Twitter каталонская полиция.

По ее информации, «три [человека были задержаны] за кражу со взломом в ларьке, еще 10 — за акты вандализма и общественные беспорядки». Также в ходе протеста пострадали не менее пяти человек.

Как уточнили в полиции, мирная акция в поддержку рэпера переросла в Барселоне в беспорядки. Агрессивно настроенные участники митинга бросали петарды и другие предметы в полицейских, поджигали мусорные контейнеры, выбили окна банков, грабили местные магазины, сооружали баррикады, разгромили вход в отель. Кроме того, сгорел фургон городской гвардии. По данным агентства Europa Press, участники беспорядков подожгли транспортное средство в то время, когда в нем находился как минимум один полицейский. Он успел покинуть фургон и не пострадал.

Председатель правительства Испании Педро Санчес осудил произошедшее в каталонской столице. «Акты вандализма и насилия, от которых страдает этой ночью Барселона, недопустимы», — уточнил премьер в Twitter, выразив поддержку сотрудникам правоохранительных органов. Исполняющий обязанности каталонского лидера Пере Арагонес также осудил беспорядки.