В Баку за продажу героина задержаны четыре человека

В Баку по подозрению в наркоторговле задержаны четыре человека.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства внутренних дел, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции Хазарского района были задержаны бывший заключенный Аллахверди Гумбатов 1979 года рождения и Эльвин Фарзалиев 1996 года рождения.

При них было обнаружено 301 г и 436 г героина соответственно.

Кроме того, состоялось задержание еще одного наркоторговца — жителя Баку Фазиля Джафарова 1993 года рождения. Сотрудники 15-го отделения Сабунчинского района нашли у него 321 г героина.

Операция по поимке торговцев наркотиками была проведена также 32-м отделением полиции Сураханского района и Полком быстрого реагирования МВД. У жителя Баку Эльгюна Гасымзаде 1996 года рождения было обнаружено 389 г героина. Наркоторговец задержан.

По фактам ведутся расследования.