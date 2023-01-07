В Баку в одной из квартир обнаружен труп.

Как сообщает АПА, об этом говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что на горячую линию министерства «112» поступила информация о том, что в Ясамальском районе города Баку один человек находится в бессознательном состоянии за закрытой дверью в квартире.

«Привлеченные по вызову соответствующие спасатели Службы спасения особого риска МЧС вскрыли парадную дверь квартиры и передали по назначению обнаруженный там труп одного человека»,-отмечается в сообщении.