В Баку столкнулись машина скорой помощи и локомотив

На станции Гала ЗАО «Азербайджанские железные дороги» произошло дорожно-транспортное происшествие, говорится в сообщении пресс-службы ЗАО.

Согласно информации, машина скорой помощи (номерной знак 90-JB-417), за рулем которой находился Керимов Маис Мустафа оглу, попыталась пересечь неохраняемую железную дорогу возле станции. В это время машина столкнулась с движущимся локомотивом.

«В результате ДТП водитель Керимов Маис Мустафа оглу, доктор Сулейманова Зарифа Мамед газы, фельдшер Насибов Байрам Камал оглу получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в больницу», — говорится в сообщении.