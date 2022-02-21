Гедиров Адыль Хаджи Гедир оглы родился 24 февраля 1955 года в Баку. Окончил Азербайджанский Государственный Институт Искусств. Любовь к искусству проявлялась уже с ранних лет, когда он самостоятельно учился играть на гитаре еще в юношестве. Это и стало отправной точкой в его пути как поэта, музыканта и художника. Имея свой взгляд как на музыку, так и на художественное искусство, он начал рисовать карикатуры видя их среди строчек книг. Они будто бы жили там, а он просто выносил их за пределы строчек и букв. Придавал им яркости, добавлял своего рода индивидуальность. Несмотря на то, что они живут на страницах книг, смотря на них можно увидеть характер, представить каким является данный персонаж. В последствии многие кто видел эти карикатуры узнавал в них своих близких, знакомых, коллег по работе или даже просто соседей.