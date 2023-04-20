22-23 апреля 2023 года Посольство Республики Узбекистан в Азербайджанской Республике при поддержке Управления историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» и Бакинского Дома Фотографии проводит открытую фотовыставку «Узбекистан – жемчужина Востока», сообщает #.

В основу выставки войдут фотографии журналиста, путешественника и редактора Информационно-аналитической онлайн газеты «Новая Эпоха» Рустама Гасымова, сделанные в рамках его поездок в регионы Узбекистана.

Выставка нацелена на демонстрацию красоты и самобытности Узбекистана, показ уникального туристического потенциала этой красивой страны, а также привлечения внимания как можно большего числа людей к достопримечательностям этой восточной страны с богатыми традициями культуры, в которую гости влюбляются с первого знакомства.

В экспозицию вошли фотографии архитектурных памятников этой страны, образцы декоративно-прикладного искусства и богатого культурного наследия, сделанные в трёх городах Узбекистана — Ташкенте, Самарканде и Бухаре. Автор представляет вниманию зрителей яркие моменты, наиболее красочно раскрывающие культурное наследие и традиции Узбекистана.

Узбекистан привлекателен своим богатым культурным и историческим наследием, уникальной архитектурой и искусством. Эту страну не случайно называют туристической жемчужиной Центральной Азии, ведь она помимо традиционно познавательного туризма, может предложить путешественникам также и другие виды туризма: паломнический, оздоровительный, гастрономический, спортивный, экологический, MICE-туризм и др.

В Узбекистане каждый гость может выбрать именно то, что ему интересно. Здесь и исторические достопримечательности, и архитектурные шедевры разных эпох, включая богатое наследие исламского зодчества, яркие образцы советской архитектуры, и конечно, современные строения; живописные ландшафты – высокогорья, непроходимые леса, горные реки, водопады, озера, пустыни с золотистыми песками, барханами и оазисами; вкусная и разнообразная кухня, которая никого не оставит равнодушным; уникальные изделия ремесленников и мастеров Востока.

Но главное богатство Узбекистана – это люди, населяющие эту удивительную страну, расположенную на Великом шелковом пути, которые славятся своим радушием и гостеприимством. К тому же, Узбекистан отличается толерантностью, ведь в стране в мире и согласии проживают люди многих национальностей и представители различных религиозных конфессий.

В течение многих веков народы Азербайджана и Узбекистана объединяют близкие национальные обычаи и традиции, общая языковая группа, культура и религия. Выставка Рустама Гасымова вдохновит всех на посещение этой удивительной страны.